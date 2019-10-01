Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий решил прорекламировать конкурс на руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности" с помощью американского актера Тома Круза. Запись о звезде и конкурсе появилась на Facebook преемника Омеляна.

Криклий заверил читателей, что поиск локаций для киносъемок - не единственная причина визита голливудской суперстар в нашу страну.

"Все обсуждают, почему Том Круз приехал в Киев. Большинство версий предполагают, что снимать очередной мировой блокбастер, тем более после успеха сериала НBO кинематографисты активно обсуждают Украину. Но я больше не могу держать настоящую причину в секрете. Делюсь. Он сразу приехал, узнав об объявленных конкурсах на должности руководителей "Укравтодора" и "Укртрансбезопасности". Хочет выполнить эту миссию", - написал министр.

После этого он напомнил, что за "челлендж" (то есть должности) с Томом Крузом может побороться любой.

Скриншот: Facebook/ vladyslav.kryklii

Напомним, мировая знаменитость , актер, режиссер и продюсер Том Круз находится с визитом в Украине. Его видели в столичной подземке.

Также Круз встретился с президентом Владимиром Зеленским.