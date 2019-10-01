Украинский певец Олег Винник, участие которого в российском флешмобе "Всем мир" вызвало бурный скандал, заявил, что считает несправедливым невозможность отечественных артистов выступать в Крыму без навешивания на них ярлыков предателей.

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции во вторник, 1 октября.

"Если все говорят "Крым наш", почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым", - сказал Олег Винник.

Певец возмущен тем, что артистам выступать в Крыму нельзя - иначе на них навешивают ярлыки предателей.

"Но, опять таки, я, который начинал выступать в 2011 или 2012 году в "Юбилейном" в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Так о чем мы говорим? Если мы кричим "Крым наш", то почему я не могу поехать туда выступить?" - возмутился Винник.

Отметим, что в этой же пресс-конференции он ответил на вопрос, чей полуостров, назвав его "своим".

Напомним, после участия во флешмобе "Всем мир" певец Олег Винник угодил на сайт "Миротворец".

Сам он после попадания на "Миротворец" ушел "в зраду" и выступил против войны.

А на пресс-конференции 1 октября продюсер Винника объяснил, зачем певец поучаствовал в флешмобе "Всем мир", заявив, что организаторы обманули его, назвав акцию международной и вмонтировав Винника в общий клип без разрешения.