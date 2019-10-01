В России власти планируют разрешить иностранцам, желающим получить паспорт РФ, не отказываться от другого гражданства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы правительства.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", - говорится в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития РФ и одобренном правительством.

По данным издания, инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября. Одним из основных направлений политики в сфере миграции является обеспечение простоты и прозрачности условий приобретения гражданства России, следует из утвержденной в прошлом году президентом России концепции миграционной политики на 2019–2025 годы.

Когда требуется отказ от первого гражданства

Для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России

Разумная мера

"Человек не раб своего государства", - считает директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. Он назвал планы правительства разумной мерой, которая упрощает жизнь людям. По его мнению, возможность иметь несколько паспортов разных стран соответствует мировой практике.

Сейчас обязательный отказ - это формальная норма законодательства, и проверить, вышел ли человек из гражданства иного государства или нет, практически невозможно, отметила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. "В условиях глобализации, расширения контактов, поездок очень трудно заставлять людей выбирать что-то одно. Это мировой тренд - более лояльное отношение к наличию гражданства другого государства", - объяснила Чудиновских.

Она считает, что ликвидация обязательного требования отказа от другого гражданства будет способствовать росту привлекательности российского паспорта. "Чем меньше жестких обременений, тем лучше миграционный контекст, тем спокойнее люди себя чувствуют",- говорит специалист.

Надежда на миграционный прирост

Минэкономразвития РФ отмечает, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения. Уже в 2020 году миграционный прирост составит 441 тыс. человек - на 49% больше, чем в 2019 году, а к 2024 году превысит 500 тыс. человек, прогнозирует министерство.

За январь-июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата (.pdf). Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн - до 74,9 млн человек.

Миграционный приток "с акцентом на высококачественный человеческий капитал" позволит привлечь наиболее востребованные категории иностранных граждан в соответствии с потребностями в том числе рынка труда, указывает Минэкономразвития в прогнозе. В частности, власти планируют либерализовать требования к иностранным работникам с целью привлечения высококвалифицированных специалистов.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский упростил получение гражданства Украины иностранцам-атошникам и россиянам, которых преследует власть.

Также мы сообщали, что в МВД РФ заявили, что жители Донбасса уже получили 35 тысяч российских паспортов.