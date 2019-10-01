Певец Олег Винник дал пресс-конференцию после скандала из-за его участия в российском флешмобе. Артист засветился в акции #ВсемМир, который был организован россиянами.

В YouTube появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал крымские события и кому запрещен въезд в нашу страну. "Человечество должно прекратить войны из-за политических убеждений, религии, цвета кожи, несоответствия взглядов и прочего… Настало время остановиться!" - говорилось в ролике.

После этого разгорелся скандал, певца начали упрекать в предательстве, а его данные попали на сайт "Миротворец".

Однако после этого Винник сделал несколько довольно смелых заявлений. Он сказал, что на Донбассе идет "непонятная война", отказался говорить, что Крым украинский. Певец заявил, что за Крым не гибли украинские солдаты, Украина отдала его просто так и по факту полуостров уже не украинский.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Почему мы должны кричать, что Крым наш?" Как Олег Винник после попадания на "Миротворец" ушел "в зраду" и выступил против войны.

А сегодня Винник вышел на пресс-конференцию, где от него, судя по вопросам отдельных журналистов, ждали "покаяния". Однако певец только подтвердил сказанные ранее слова. И пролил больше света на флешмоб, из-за которого все и началось.

Как певец попал на флешмоб

Продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что организаторы проекта позвонили ему из России и представили флешмоб как международный. В нем, по данным продюсера, должны были участвовать мировые звезды уровня Rammstein и Анжелины Джоли. Однако по факту их в проекте не оказалось.

После публикации общего клипа, по словам Горбенко, он сразу написал организаторам, чтобы те убрали кусок с Олегом из общего клипа, так как по договоренности это должна была быть нарезка из слов людей мира. Однако те не отреагировали и украинского певца из видео не убрали.

Сам же Олег Винник заявил, что от слов, которые он сказал в своем личном ролике он не отказывается. Хотя и не стал бы участвовать в таком проекте снова, зная, что все закончится именно так.

Винник заявил, что своим участием в проекте он выразил свою позицию о событиях в Украине, а разбираться в политических играх - не его забота. "Я сказал, что я за мир. Во всем остальном должны разбираться специалисты. Я не буду разбираться, откуда у этой акции ноги растут. Есть слово Мир, и я больше не думаю ни про что", - говорит певец.

Крым и мир

Отдельного разговора заслуживают высказывания Олега Винника по существу его позиции - что он думает о Крыме, России и войне.

Одна из присутствовавших журналисток на все лады пыталась выбить у Винника слова о том, кому принадлежит Крым, однако желаемых слов о том, что Крым - это Украина, артист так и не сказал.

"Я украинец, я гражданин Украины. Я знаю, что от Винника хотят всего-навсего слышать два слова. У меня впечатление, что от меня хотят информации, на которой будут большие рейтинги - мол, вот что Винник сказал. Если от меня что-то зависит - я все скажу. Но почему я должен говорить то, что мне говорят в глаза - ты должен это сказать.

Я украинец, я гражданин Украины, и Крым - мой. Вам этого хватит? Я думаю, что любой человек, который живет на территории Украины,с кажет "Крым мой", - твердо сказал певец.

Винник также задался вопросом, почему, если Крым украинский, ему в самоей же Украине запрещают там выступать.

"Если все говорят Крым наш, почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым. Но, опять таки, я, который начинал выступать в 11 или 12 году в "Юбилейном" в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Так о чеммы говорим? Если мы кричим "Крым наш", то почему я не могу поехать туда выступить?," - выразил он свое недоумение.

"Разве важно, что Винник скажет про Крым? Не Винник это решает", - ответил певец на дальнейшие попытки вытянуть из него ответ по полуострову.

Олег Винник рассказал, что в связи со скандалом его приглашали выступить на российском ТВ. Кроме того, его уже давно приглашали выступить в самых разных уголках России, однако он всегда отказывался.

"Я никогда не выступал в России и не буду выступать. Меня приглашают в эту Россию уже года три, и я никогда ни на что не соглашаюсь. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь", - отметил певец. Он добавил, что после скандала с флешмобом его пригласили выступить в Донецке, но также отказался.

Он также заявил, что является сторонником мира и поэтому голосовал за Владимира Зеленского.

"Я думаю, что никто не скажет, что он не хочет мира. И я не хочу, чтобы гибли ни наши парни, ни люди, которые никогда не держали оружие в руках", - объяснил свою позицию артист.

Он выразил надежду, что очень скоро в Украине наступит мир, и что этого сумеет добиться Владимир Зеленский. "Я голосовал за нового президента с верой в то, что он восстановит мир в этой стране. Я голосовал за мир, и я верю, что мир будет. Я желаю, чтобы это случилось именно при этом президенте. Пять лет войны - это слишком много", - сказал он.