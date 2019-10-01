Власти Нидерландов обратились в прокуратуру России с просьбой содействовать в поиске Владимира Цемаха, которого голландские органы правопорядка хотели допросить по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года. Об этом передает "Интерфакс".

С соответствующим заявлением выступил голландский посол Роб Свартбол.

"Недавно произошел обмен (удерживаемыми лицами - Ред.) между Россией и Украиной. И сейчас правительство Нидерландов обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал дипломат.

Напомним, 5 сентября Апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство. Глава МИД Нидерландов Стефан Блок в письме Верховной Раде просил Украину не выдавать его России.

Однако 7 сентября Цемах улетел в РФ в рамках обмена пленными с Украиной в формате 35 на 35.

Немного позднее дочь Цемаха заявила, что он вернулся на Донбасс и готов сотрудничать со следствием по делу о крушении Boeing.