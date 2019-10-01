В Государственном бюро расследований открыли уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела работы с общественностью и СМИ ГБР Максим Белоусенко, передает УНН.

"На Луценко по заявлению Арахамии (председатель парламентской фракции "Слуга народа" - Ред.) открыто уголовное производство по ч.1 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью и служебным положением - Ред.)", - сообщил он.

По информации Арахамии, Луценко, возможно, сговорившись с народным депутатом Украины VIII созыва и другими лицами, злоупотреблял служебным положением путем содействия незаконному игорному бизнесу. Также Арахамия утверждал, что Юрий Луценко является акционером сети нелегальных казино.

Как сообщалось, ранее Окружной суд открыл производство по иску Черновецкого относительно запрета Луценко выезжать за границу.

После этого пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган рассказала, что экс-генпрокурор Украины поехал в Великобританию, чтобы изучать английский язык.