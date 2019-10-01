1 октября в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов сыграют Аталанта (Италия_ и Шахтер (Украина). Матч состоится в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца. Начало в 19:55. "Страна" будет вести онлайн Аталанта - Шахтер с 19:00.

В прямом эфире спортивный поединок на газоне покажет Футбол 1.

После поражения в первом туре от Динамо Загреб итальянцы занимают четвертую строчку в группе. У Шахтера пока третье место.

У дончан на поле не выйдут травмированные защитники Богдан Бутко и Давид Хочолава, а также полузащитник Маркиньос Сиприано. У Аталанты под вопросом участие нападающего Луиса Муриэля.

Перед игрой наставник "оранжево-черных" Луиш Каштру сказал, что его команда тщательно проанализировала игру соперника и что это сильный соперник, но и его подопечные не менее сильгные, поэтому игра будет сложной.

Главный тренер Аталанты Пьеро Гасперини сказал, что поражение от Загреба команде до сих пор тяжело принять, поэтому футболисты сделают все, чтобы искупить вину.

Итальянцы сегодня выйдут на поле в черно-синих комплектах, Шахтер - в серых.

Фото: Пресс-служба Шахтера

Игроки Шахтера перед игрой совершили традиционную прогулку по принимающему городу и пообщались с болельщиками.

Ранее Шахтер уступил Манчестер Сити в Харькове.

"Страна" публиковала положение команд и все результаты матчей в группе С Лиги чемпионов, где играет Шахтер (Донецк).