Спикер Верховной Рады и руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил слова однопартийцев о том, что намерен уйти с должности главы политической силы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Заявление председатель парламента сделал на брифинге 1 октября.

"Я планирую уйти с должности главы политической партии", - сказал Разумков.

Свое решение он пояснил тем, что не может совмещать обе должности, а на посту спикера парламента у него очень много работы.

Об уходе Разумкова с поста главы политсилы сначала заговорил в интервью "Интерфакс-Украина" первый заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко. Он рассказал, что в конце октября партия соберется на съезд, где среди прочего будет рассматриваться заявление Разумкова о сложении полномочий в "Слуге народа".

Ранее "Страна" писала об опровержении председателем фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией слухов о том, что он покидает свою должность.