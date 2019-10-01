"Я украинец и Крым - мой". Такое заявление сделал угодивший на сайт "Миротворец" украинский певец Олег Винник во время пресс-конференции в Киеве. Таким образом он ответил на вопрос одной из журналисток "Чей Крым?".

"Я украинец, я гражданин Украины. Я знаю, что от Винника хотят всего-навсего слышать два слова. У меня впечатление, что от меня хотят информации, на которой будут большие рейтинги - мол, вот что Винник сказал. Если от меня что-то зависит - я все скажу. Но почему я должен говорить то, что мне говорят в глаза - ты должен это сказать. Я украинец, я гражданин Украины, и Крым - мой. Вам этого хватит? Я думаю, что любой человек, который живет на территории Украины, скажет "Крым мой", - заявил певец.

Напомним, скандал вокруг Винника разгорелся из-за участия в во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами. На YouTube-канале проекта появилось видео, в котором, кроме Винника, приняли участие звезды российской эстрады - как артисты, которые выступают в Украине, так и те, кто поддержал крымские события и кому запрещен въезд в нашу страну.

После этого Олег Винник заявил, что во время аннексии Россией Крыма не погиб ни один украинский военный и отказался отвечать на вопрос, чей Крым.

"Что касается вопроса Крыма, возможно, сегодня надо смотреть на дело. Я не буду ничего делить и говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня говорить об этом, я сказал бы, не нужно. Это ничего не дает, когда ты кричишь "Наш Крым", а он – не Наш на сегодняшний день, то мы ничего не решаем", – заявил тогда певец.

Также мы писали о том, как Олег Винник после попадания на "Миротворец" ушел "в зраду" и выступил против войны.