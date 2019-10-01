После скандала с участием украинского певца Олега Винника в российском флешмобе "Всем мир" его продюсер Александр Горбенко заявил, что организаторы без согласия артиста вставили кадры с ним в главный клип проекта. Об этом речь шла на пресс-конференции, трансляцию которой ТСН вел в Facebook.

Продюсер Винника Александр Горбенко заявил, что это он коммуницировал с организаторами проекта, они действительно сообщили ему, что находятся в Москве, но представили флешмоб как международный.

"Вся коммуникация, которая происходила с проектом "Всем мир" была с моей стороны. Я вводил в курс дела артиста только на финальных точках. Со мной связалась продюсер этого проекта, она сама из Москвы. Предложила нам поучаствовать в международном проекте, который назывался "Всем мир". Нам прислали огромный список артистов, с которыми ведутся переговоры: Анджелина Джоли, Ди Каприо, Андре Бочелли, Алессандро Сафина, группа Rammstein. Это презентовалось не как российский проект, а как международный - к Дню мира ООН. Участниками проекта были исключительно люди искусства, он позиционировался как не политический, не коммерческий, не проект какой-то общественной организации. Это были исключительно артисты, актеры, композиторы", - сказал Горбенко.

По его словам, он не разбирался в бэкграунде тех людей, которых организаторы представили в списке участников и даже не вникал в их перечень. Что касается условий, необходимо было просто произнести слова, призывающие к миру на языке своей страны. По его словам, организаторы сразу заявили, что со стороны Украины они готовы сотрудничать только с Олегом Винником.

"Необходимо было записать на матовом фоне речь: призыв к человечеству, слова мира. Произнести его на языке своей страны и сказать на языке своей страны "Всем мир". Мы это сделали в Киеве, на Шулявке, в фотостудии... Никто ни в каких съемках клипа не принимал участи. О саундтреке, о песне какой-то группы.... Что это будет какой-то клип какой-то группы нам не сказали. Мы выслали эту запись организатору на почту и потом 21 числа они эту акцию провели..."- рассказал продюсер Винника.

После публикации общего клипа, по словам Горбенко, он сразу написал организаторам, чтобы те убрали кусок с Олегом из общего клипа, так как по договоренности это должна была быть нарезка из слов людей мира.

"То, что нас в этот клип вставили, - это их ответственность и на их совести", - сказал Горбенко.

Сам Олег Винник заявил, что от слов, которые он сказал в своем личном ролике он не отказывается, потому что поддерживает мир.

"Я на это смотрю прямо: я не человек политики и не думаю про политику. Когда нам сказали, что тут нет политики и мы ни с кем не сотрудничаем из политиками, то я согласился. Потому что любого адекватного человека спросить: "Ты за мир или нет?", он скажет, что он за мир... То, что мне навязывают разные пропагандистские вещи - это другое дело. Я не хочу в этом разбираться. Я реально за мир", - сказал Винник.

Видео: Facebook/ ТСН

Напомним, после участия в данном флешмобе певец Олег Винник угодил на сайт "Миротворец".

Также мы писали, что певец Олег Винник назвал АТО непонятной войной и сказал, что Крым не наш.