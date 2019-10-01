Днем во вторник, 1 октября, Национальный банк Украины снизил справочный курс гривни на межбанке. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, по состоянию на 12:00 1 октября сравочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке составляет 24,55 грн/$1.

Напомним, курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник, 30 сентября, упал до 24,36 грн/$1 с 24,115 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

А перед выходными, 27 сентября, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке укрепился до 24,0748 грн/$1 с 24,1989 грн/$1. Таким образом, по сравнению с пятницей, гривня на межбанке потеряла 48 копеек.

Также мы писали о том, почему курс доллара к гривне вдруг пошел вверх и надолго ли это. Падение курса гривни связано с тем, что экспортеры выжидают с валютными продажами в надежде на подорожание доллара. А иностранцев, которые на прошлой неделе активно продавали валюту под покупку гособлигаций, просто нет.