Верховная Рада на текущей неделе рассмотрит основной и альтернативные законопроекты о внедрении рынка сельхозземель. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время брифинга по результатам заседания согласительного совета ВРУ, передает "112 Украина".

"Я думаю, что на этой неделе мы будем уже рассматривать", - сказал Разумков, отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроектов об открытии рынка сельхозземель.

Также спикер парламент уточнил, сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько вариантов проектов на эту тему.

"Сейчас они обрабатываются, и коллега перед вами упоминал о том, что сегодня 7 альтернативных законопроектов. Какой будет рассматриваться как основной - я думаю, что время покажет", - сказал Разумков.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Милованов опубликовал основные пункты законопроекта о земельном рынке в Украине.

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