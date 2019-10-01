Государственное казначейство с 1 октября изменило реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов в соответствии со стандартами IBAN (International Bank Account Number). Об этом сообщается на сайте Государственной налоговой службы Украины.

На странице ГНСУ говорится, что казначейская служба осуществила переход на международные стандарты Украины во исполнение п.3 постановления правления Национального банка Украины от 28.12.2018 № 162 "О введении международного номера банковского счета (IBAN) в Украине".

Ранее сообщалось, что на новые счета, в частности, для уплаты единого социального взноса (ЕСВ), будут переходить постепенно. Фискальные органы определили рамки переходного периода: с 1 по 31 октября 2019 года.

Однако 30 сентября днем на сайте казначейства появилось объявление об одномоментном переходе на новые стандарты.

"Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Киеве уведомляет, что с 01.10.2019 будут действовать новые счета 3719 для уплаты ЕСВ, открытые на имя Главного управления ГНС в г. Киеве и Офиса крупных налогоплательщиков ГНС по стандарту IBAN код банка ( МФО) 899998 (ЕАП)", - сказано на сайте.

Далее в казначействе предупредили, что существующие счета "по зачислению ЕСВ, открытые на имя Главного управления ГФС в Киеве и Офиса крупных налогоплательщиков ГФС по коду банка (МФО) 899998, действуют до 30.09.2019 (включительно)". Поэтому начиная с 1 октября средства, переведенные плательщиками на старые счета, засчитываться не будут. Их станут возвращать плательщикам как невыясненные платежи.

С информацией о реквизитах новых счетов можно ознакомиться на сайте ГНС Украины. В электронных кабинетах плательщиков налогов данные по новым реквизитам до сих пор недоступны.

Напомним, введение международного номера банковского счета IBAN в Украине началось с 5 августа.

"Страна" подробно разбирала, что такое IBAN-код и что значит для украинцев переход на новый стандарт.