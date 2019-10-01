Во вторник, 1 октября, Апелляционный суд Днепра рассмотрел жалобу прокуроров, требовавших отменить решение Жовтневого районного суда Днепра, который заочно отпустил на поруки экс-нардепов Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прокуроры настаивали на необходимость взять под стражу с залогом в размере не менее 17 млн грн Вилкула и Колесникова, однако апелляционный суд в удовлетворении жалобы отказал, оставив меру пресечения в виде личной поруки.

Напомним, что Октябрьский суд Днепра вечером 16 сентября отпустил на поруки нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области Дмитрия Шпенова экс-депутатов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура 5 сентября объявила о подозрении и в отношении которых начала процедуру розыска.

Также мы писали, что экс-председателя Госагентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом, экс-нардепа Дмитрия Колесникова заподозрили в причинении убытков государству на сумму более 16 млн грн. А Александру Вилкулу инкриминируют нарушение требований законодательства, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб в виде изъятия из их собственности почти 21 га земли на сумму более 12 млн гривен. Ущерб государству за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ оценили в 0,5 млн гривен.