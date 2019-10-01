Министр финансов Украины Оксана Маркарова находится на допросе в Государственном бюро расследований. Об этом сообщает УНН.

Перед началом допроса главы Минфина удалось узнать причины ее вызова. "Меня официально вызвали на допрос... по делу Приватбанка", - сказала министр.

Напомним, Государственное бюро расследований проводит расследование дела о национализации Приватбанка. В рамках этого уголовного производства на допрос вызывали и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как известно, Приватбанк был национализирован в 2016 году, а 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева признал национализацию незаконной.

Ранее "Страна" писала о том, что рассмотрение иска Коломойского о возврате ему акций ПриватБанка перенесли на октябрь.

Также мы разбирались, что означает "компромисс по Приватбанку", о котором рассказал Гончарук, а потом взял свои слова обратно.