Бывший президент Петр Порошенко в июле 2018 года обсуждал с политтехнологом Игорем Грынивом возможность не баллотироваться на второй срок. Об этом Грынив рассказал в интервью каналу hromadske.

Политик и народный депутат пяти созывов признался, что пойти на выборы Порошенко заставил гражданский долг перед украинским народом.

"Тогда состоялся мой ключевой разговор с Петром Алексеевичем. Он имел примерно такой характер, что с точки зрения сложившейся ситуации, возможно не надо идти на второй срок. Но с другой стороны, простим ли мы себе с точки зрения граждан этого государства, если потом что-то будет совсем не так? Простите за пафос, но это уже вопрос гражданского долга", - сказал Грынив.

Видео: YouTube/ hromadske

По словам политтехнолога, во время президентской избирательной кампании Порошенко думал не столько о власти, сколько "о более серьезных вещах: о самой сути украинского государства".

А в поражении Порошенко Грынив обвинил "киллерскую функцию" телевидения, в частности телеканала "1+1".

Сегодня "Страна" сообщала, что экс-президент не явился в киевский НИИ судебных экспертиз, где ему был назначен допрос с применением полиграфа.

Ранее мы писали, что Порошенко навестил Гонтареву и подарил ей футболку с изображением экс-главы НБУ в образе балерины с саблями.