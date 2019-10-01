Советник-футуролог президента Владимира Зеленского и глава представительства Университета Сингулярности в Украине Игорь Новиков рассказал, что ему было бы любопытно попробовать секс с роботом. Об этом он рассказал в передаче "О чем говорят мужчины с Анной Балент", аудиозапись которой опубликована в YouTube.

Сначала Новиков обсудил с ведущей перспективу развития секс-роботов, отметив, что, скорее всего, они станут спасением от одиночества, а не предпосылкой к изоляции людей друг от друга. Кроме того, он отметил, что не считает, что они не будут массовым явлением в будущем.

"Я не думаю, что секс-роботы приживутся как массовое явление. Скорее всего, это будет нишевая игрушка, которая на макрособытия влиять не сможет", - сказал Новиков.

Отвечая на вопрос, хотел бы он попробовать секс с роботом, Игорь Новиков признался, что да, но только с согласия супруги. "Человек так устроен, он очень любознателен", - добавил советник Зеленского.

Также он обсудил уже существующего сегодня секс-робота Саманту. "Была выставка, на ней был представлен секс-робот... В конце конференции робота нашли с оторванной рукой и с явными признаками [изнасилования]. Вопрос стоит шире: можно ли изнасиловать робота, потому что у робота нет самосознания, и это этический вопрос. Но это говорит очень многое о нас..." - отметил Новиков.

Также Новикова заинтересовало, будет ли робот Саманта, которую научили отказывать в сексе, "звонить партнеру в час ночи и спрашивать, когда он приедет домой".





Игорь Новиков - про секс-роботов: с 36:16. Видео: YouTube/ Ukranews.com

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