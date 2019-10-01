Сразу пять телерадиоорганизаций, вещающих под логотипом "112 Украина" обратились в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором оспаривают решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания согласно которым им отказано в продлении срока действия лицензии на вещание. Об этом сообщаетя на сайте ведомства.

Истцы просят суд признать противоправными и отменить решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 26 сентября об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание.

Вместе с административным иском в суд поступило заявление об обеспечении иска, в котором просят суд остановить действие указанных решений Нацсовета и обязать соответствующего провайдера возобновить предоставление истцам услуг по распространению в цифровом формате телевизионных программ в полном объеме и без каких-либо изменений аудио-визуального ряда на канале вещания многоканальной телесети.

Сейчас суд решается вопрос об открытии производства и устанавливает наличие правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Ранее "Страна" писала о том, что международная федерация журналистов осудила отзыв лицензий у телеканала 112 Украина.

Также мы сообщали,, что владелец 112 канала назвал членов Нацсовета марионетками в руках Богдана и Зеленского.