В сети разгорелся языковой скандал вокруг победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019" Маргариты Паши.

24-летняя девушка родом из Харькова написала в Instagram, что будет излагать свои мысли на каком хочет языке, поскольку закон Украины не запрещает думать на русском.

Затем ей пришлось написать оправдательный пост уже на украинском, в котором она уверила, что любит Украину и не ставит под сомнение ее государственность, национальную символику и язык.

Мы разобрались, что произошло и что об этом пишут в соцсетях.

Из-за чего разгорелся скандал

Все началось с того, что телеведущая Катя Осадчая, которая ведет проект "Свiтське життя", в Instagram-Stories сообщила, что в новый выпуск не войдет интервью с Маргаритой Пашой, поскольку она отказалась общаться на украинском языке.

Эта запись уже исчезла из сториз, но на нее ссылаются многочисленные СМИ и комментирует сама Маргарита.

В ответ обладательница короны написала гневный пост в Instagram. Она перечислила принципы, которыми руководствуется в жизни, но особое внимание привлекли последние строчки: "Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?) если кого-то не устраивает - отписываемся!)" - написала она.

Полностью ее пост звучал так: "Всем добрый день! Законы, которыми я руководствуюсь в своей жизни: "поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой"; "В жизни все возвращается бумерангом!"

Хотелось бы поделиться с Вами основными законами Вселенной (Вселенной безразлично, хороший вы человек или плохой. Дождь поливает одинаково тех и других); "Чем больше Вы отдаете, тем больше Вы получаете" (Он применим в любой сфере жизни. Если вы посылаете больше энергии во вселенную, чем запланировали, то больше получите обратно)

Закон "свободы воли и выбора" (Это значит, что у каждого человека всегда есть выбор, в какой бы ситуации он ни находился

Закон "изобилия" (Вселенная изобильна для всех. В ней присутствует одинаковое количество ресурсов для любого человека.)

Закон "эволюции" (Физическое тело ограничено по времени жизни. Но в каком именно возрасте придет настоящая старость, зависит от вас, от вашего желания постоянно развиваться.

Как только человек перестает эволюционировать, он начинает стареть. Эта истина известна всем, это доказано учеными)

Закон "причины" То, что вы имеете в настоящий момент — это результат ваших прошлых выборов и действий. Если вы не хотите иметь в будущем то, что имеете сегодня, вы принимаете решение идти другим путем.

Закон "различения" (У каждого человека есть своя правда, свое видение мира.

Начиная жить по этому закону, вы принимаете за основу, что у вас есть своя истина, а у других своя) У нас нет возможности пережить нашу жить еще раз, но то какой она будет, зависит только от нас!

P.s. Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке !?)если кого-то не устраивает -отписываемся!!!"

После публикации девушка отредактировала пост, убрав заявление, касающееся языка, затем вернула его. В комментариях под постом одни подписчики написали, что поддерживают ее позицию, другие напомнили про "язык оккупантов".

После шквала критики девушка опубликовала еще один пост, оправдательный. На этот раз на украинском. В нем она пояснила, что отказалась говорить с Осадчей, поскольку тогда очень устала (не высыпается и работает до поздней ночи),а украинский она отлично знает и не хотела никого оскорбить.

"Итак, вашему вниманию моя официальная позиция. Я, Маргарита Паша, являюсь гражданкой Украины и очень люблю свою страну. Люблю ее многонациональность и поликультурность. Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан. Поэтому официально заявляю, что все сообщения о моем отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языке являются абсолютной ложью. Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками и в интернете вы можете найти множество видео-сюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языках. Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было.

В случае с интервью Екатерины Осадчей - в этот день я отказалась его давать по одной единственной причине - плохое самочувствие и переутомление. С первого дня после финала конкурса я ежедневно просыпаюсь в 4:00 утра, так как с 6:00 у меня непрерывно эфиры на украинских телеканалах, фотосессии, интервью, безумное количество мероприятий, где я обязана присутствовать, затем длительные совещания с комитетом конкурса, согласования графиков на следующий день и так до поздней ночи. При всем этом не стоит забывать еще и о подготовке к мировому конкурсу, где я сама ... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представлять нашу страну перед всем миром. Сейчас у меня нет времени на сон, на общение с родными и близкими людьми, нет времени на саму себя! Сейчас я вся отдана работе для моей страны и ее народа! Поэтому искренне прошу понять, что я такой же человек, как и вы. У меня также есть свои чувства и эмоции. В конце концов, у меня есть мой организм, который уже едва выдерживает те нагрузки, которые рухнули на него. Будьте толерантными, господа! И прежде чем вешать на людей ярлыки, подумайте о последствиях".

Что пишут в соцсетях

Под постами девушки оставляют множество комментариев. Одни ее поддерживают, другие пишут, что раз она представляет Украину, то должна говорить на украинском.

"Очередная мовна зрада: Обладательница титула "Мисс Украина 2019" 24-летняя Маргарита Паша в ответ на призывы поклонников вести инсту на украинском, разместила пост о том, что она имеет право излагать свои мысли на любом языке, поскольку это не запрещено законом Украины. А тех, кто не согласен с ее мнением девушка попросила отписаться от ее обновлений. Позже, после массы гневных комментариев, она удалила пост и написала, что свободно владеет украинским и русским, и ей нет разницы на каком языке говорить" - пишет блогер Денис Гороховский.

"Обладательница титула "Мисс Украина - 2019" Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке (из-за этого интервью не вышло эфир). Впоследствии Паша написала в своем Instagram, что будет изъясняться на том языке, который предпочитает сама. По ее словам, она отказалась давать интервью из-за плохого самочувствия и переутомления" - пишет блогер Евгений Хурсин. В комментариях подписчики интересуются, внесли ли ее на "Миротворец"