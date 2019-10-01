В Одессе оператор местного 7 канала Андрей Кульба едва не лишился зрения из-за нападения во время съемки сюжета. Об этом сообщает в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Инцидент произошел 30 сентября, когда съемочная группа 7 канала приехала делать сюжет о семейном конфликте. Ссора разгорелась между супругами в одном из частных домов. По словам жены, ее муж силой держал ребенка и не хотел пускать к нему мать.

В разгар конфликта агрессивно настроенный мужчина подошел к оператору и распылил ему в лицо газовый баллончик. Коллеги Кульбы утверждают, что это нападение непосредственно связано с выполнением профессиональной деятельности.

Пострадавший Андрей Кульба. Фото: Facebook/ sergiy.tomilenko

Оператора доставили в ожоговое отделение 10-й городской клинической больницы. Врачи установили, что Кульба получил ожоги обеих предплечий, шеи, лица и глаз.

Позже гендиректор 7 телеканала Михаил Малышев рассказал, что озлобленный мужчина с кувалдой бросился крушить автомобиль активистов, приехавших на место происшествия. Также он угрожал присутствующим охотничьим ружьем.

По словам коллег, сейчас оператор чувствует себя лучше.

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (умышленное препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ведется следствие.

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