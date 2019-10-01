В среду, 2 октября, в Украине ожидается солнечная и теплая погода. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра, 2 октября, в Украине будет уникальный синоптический день. В ближайшей перспективе такого не видно. Везде, в каждой области, будет солнце и будет тепло", - написала Наталья Диденко.

По ее словам, вся Украина будет принадлежать сухой воздушной массе. Температура воздуха будет держаться в пределах +19...+24 градусов.

"Единственное, что может нарушить эту идиллию круглощекого низенького солнца с высокими градусами - порывистый ветер", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве завтра будет сухо и тепло, в течение дня температура поднимется выше +20 градусов. Впрочем, уже 3 октября на западе Украины резко изменится погода, пойдут дожди и похолодает. В дальнейшем, до конца недели, похолодание охватит большинство Украины.

"Поэтому завтра все не забываем темные очки и ловим на нос и щеки поздние веснушки", - подытожила синоптик.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Средняя месячная температура составит +6...+12, в горных районах - до +4...+5 градусов.

Также мы писали, что синоптики пообещали киевлянам два теплых дня, а затем опять похолодает.