Суд назначил экспертизу пожарного мусора, оставшегося на месте сгоревшего дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой и разрешил полиции доступ к мониторингу телефонных звонков, осуществленных в день преступления около ее дома в Гореничах Киевской области. Об этом сообщают "Украинске новости" со ссылкой на материалы суда.

Уточняется, что открытое после пожара по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) уголовное дело расследуют сотрудники Киево-Святшинского отдела полиции. Следствие располагает информацией о том, что 17 сентября около 03:00 неустановленное лицо путем поджога повредило жилой дом Гонтаревой и с места преступления скрылось.

Полиция через суд запросила доступ к информации о телефонных соединения почти 200 мобильных номеров, которые зафиксированны в районе места преступления (на улице Рыльского, 7, улицам Садовой и Депутатской в Гореничах, а также на окраине села Гнатовка и Стоянка).

Суд дал полиции доступ к информации о телефонных соединениях с указанием абонентского номера, данных о продолжительности соединения, типа соединения, идентификатора (IMEI и IMSI) с привязкой к местности. Также эксперты Научно-исследовательского центра МВД должны установить, есть ли на пожарном мусоре следы горюче-смазочных материалов.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко даёт 3 миллиона за информацию о поджигателях дома Гонтаревой. Также мы сообщали, что " Гонтарева прямым текстом обвинила Коломойского в охоте на себя. В свою очередь олигарх грозит подать в суд на экс-главу НБУ, обвинившую его в травле.