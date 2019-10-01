Премьер-министр Украины Алексей Гончарук применил к Программе правительства такой же эпитет, какой его предшественник Владимир Гройсман использовал для характеристики бюджета на 2017 год. Запись с позаимствованным определением глава Кабмина разместил в своем Instagram.

Гройсман назвал Государственный бюджет на 2017 год "человекоцентрическим". А Гончарук написал, что на человекоцентричности сделан главный акцент Программы действий правительства.

Скриншот: zbruc.eu

"Программа действий правительства есть! Вчера мы утвердили ее на внеочередном заседании правительства. Главная цель Программы - сделать так, чтобы государство работало для людей. Человекоцентричность - на этом главный акцент документа. Мое правительство сделает все, чтобы украинцы жили дольше, богаче и счастливее", - сказано в посте действующего премьера.

Скриншот: Instagram/ pm_honcharuk

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил Программу действий 29 сентября.

"Страна" подробно разбирала ключевые положения документа.