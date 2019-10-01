Во вторник, 30 сентября, генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура.

Новым прокурором Одесской области стал Максим Вихор. Ранее он был сотрудником Управления Службы безопасности Украины в регионе - отдела "К", который занимается борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Его звание - полковник. После увольнения из СБУ Максим Вихор претендовал на должность руководителя Николаевского областного отделения ГБР и работал на одной и прокурорских должностей в Генпрокуратуре.

Фото: otkat.od.ua

Ранее прокуратуру Одесской области возглавлял Олег Жученко. Приказ о его увольнении генпрокурор Руслан Рябошапка подписал 3 сентября.

Также мы писали, что новым прокурором Харьковской области назначен Александр Фильчаков.