Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада 9-го созыва, скорее всего, приступит к рассмотрению проекта бюджета на следующий год 18 октября. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Ориентировочную дату председатель парламента назвал во время согласительного совета во вторник 1 октября.

"20 сентября был представлен проект государственного бюджета, и я хотел бы напомнить всем народным депутатам, что свои предложения необходимо внести до 1 октября. Бюджетный комитет должен их проработать до 15 октября. И в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год ориентировочно будет вынесен для рассмотрения ВРУ 18 октября 2019 года", - сказал Разумков.

В соответствии с регламентом, парламент обязан рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2020 годы до 20 октября текущего года. Этот срок оговорен в ч. 1 ст. 157 Регламента ВРУ.

Напомним, проект бюджета на 2020 год № 2000 Кабмин заверил и внес в Верховную Раду 15 сентября.

"Страна" подробно анализировала, какие расходы и нормы по выплатам предусмотрены в проекте Госбюджета.