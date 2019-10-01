Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о том, что он покидает свою должность. Об этом пишет УНН.

"Нет такой информации. Я не член партии - я председатель фракции, это журналисты что-то напутали. Я остаюсь", - сказал Давид Арахамия.

По его словам, вероятно, информация о том, что он уходит с должности, появилась в СМИ в связи с путаницей: во время октябрьского съезда будет уволен глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он не может занимать эту должность, поскольку является председателем парламента. А Арахамия не глава партии "Слуга народа", а глава фракции "Слуга народа".

Ранее мы писали, что в конце октября "Слуга народа" проведёт съезд и поменяет главу партии.

Напомним, председателем группы дружбы с Конгрессом США в Раде стал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Также мы писали, что Арахамия рассказал, что "Слуга народа" будет работать в Раде в турборежиме.