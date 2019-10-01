Ульяна Супрун уехала в США. Об этом свидетельствуют ее сообщения в Твиттере.

Судя по записям в соцсети, экс-министр здравоохранения вылетела из Украины 28 сентября.

"Сегодня лечу в США, но уже вскоре I'll be back", - написала Супрун и прикрепила фото из украинского аэропорта.

Судя по фотографиям, которые появились в Твиттере Супрун вчера, 30 октября, она полетела не домой, в Детройт, а в столицу - Вашингтон.

Бывшая министр на этих фото позирует на фоне Капитолия, где заседает Конгресс США, и Госдепартамента. Как бы намекая на свои связи в американской верхушке.

"Страна" разбиралась, зачем Супрун полетела в Штаты и вернется ли она в Украину.

Почему Ульяна улетела в Америку?

Ульяна Супрун - гражданка США, которая занимала пост министра здравоохранения Украины с 2016 года. Она изначально пользовалась покровительством Запада, так как проталкивала медицинскую реформу, которая предполагала поэтапное внедрение платной медицины, на который могли хорошо заработать крупные американские и европейские корпорации. Также в их пользу шли и закупки медикоментов через международные организации.

Кроме того, за Супрун "топили" Банковая и "порохоботы". А Петр Порошенко, по информации "Страны", пытался решать через Ульяну свои вопросы в кабинетах власти США.

Интересно, что Рада американку не назначала - она все эти годы работала в статусе и.о. ИЧто не помешало ей протолкнуть через Раду свою реформу медицины, после которой сама Супрун стала лидером социологических антипатий украинцев.

За время работы Супрун "скорые" стали реже ездить на вызовы, а врачи перестали приходить домой к больным детям и старикам. При этом министр в ежедневном режиме поучала украинцев, как вести здоровый образ жизни.

Параллельно из-под пера Супрун выходили врачебные инструкции, которые были дословно скопированы с американских. В них содержались советы по борьбе с ожогами тихоокеанских медуз и как быть, если получил тепловой удар в Аризоне.

В каденцию Супрун в Украине начались перебои с вакцинами и в целом - с закупками лекарств. Также главу Минздрава обвиняли в лоббировании интересов западных фармацевтических компаний - с чем и связывали ее "непотопляемость" на должности министра.

Ульяну уволили в сентябре 2019 года уже при новом президенте, назначив на ее место Зоряну Скалецкую. Которая, кстати, недавно, будучи уже в статусе министра, тоже ездила в США.

Параллельно в Минздраве идет скандал: кадры, связанные с Супрун, возмущаются, что их хотят заменить. В дело вмешался Кабмин, однако, судя по всему, людей Ульяны будут вычищать из ведомства.

Одновременно новый министр пообещала полный аудит ведомства, в ходе которого могут вскрыться разные злоупотребления. Их сейчас ищет и Счетная палата.

На этом фоне выезд Ульяны за границу выглядит двусмысленно - будто экс-министр поехала за защитой. Иначе что отставной чиновнице, которая официально Украину уже не представляет, делать в Госдепартаменте и Конгрессе?

Сама Супрун при этом цели своей поездки не называет.

Отметим, что в последнее время не только Супрун, но и другие члены бывшей властной команды отправились за границу.

Кто еще из "бывших" уехал за рубеж

Недавно Петр Порошенко полетел в Лондон, где навестил еще одну свою соратницу - Валерию Гонтареву. В соцсетях после этого начали звучать мнения о безнаказанности предыдущей власти.

А вчера стало известно, что в столицу Великобритании уехал и бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Его отъезд совпал с выходом двух интервью экс-генпрокурора в западной прессе. В них Луценко заявил, что не имел доказательств преступлений Джо Байдена - куратора Украины и вице-президента США времен Барака Обамы. При том, что еще полгода назад он заявлял ровно обратное.

В соцсетях связали отъезд Луценко с активизацией "байденгейта" и нежеланием ходить на допросы в Украине. Сам же бывший чиновник заявил, что уехал в туманный Альбион подтянуть английский (детальнее о выезде Луценко можно почитать в материале "Страны").

Что же до отъезда Супрун, то здесь бытуют разные мнения.

Реакция соцсетей на выезд Ульяны

Журналистка Наталья Влащенко пишет, что экс-министр покинула Украину, не дождавшись аудита Минздрава и не передав дела новому министру.

"Ульяна Супрун улетела - без аудита, без передачи дел, и без пояснения выводов Счетной палаты.

До тех пор, пока мы будем бояться создать прецедент, нас будут нагло и откровенно использовать.

И будут правильно делать.

... Конечно, Вятрович был бы против, но, говорят, он уже уволен, поэтому я процитирую классика:

...Подобный сотням беглецов,

На ловлю счастья и чинов

Заброшен к нам по воле рока;

Смеясь, он дерзко презирал

Земли чужой язык и нравы;

Не мог щадить он нашей славы;...

P.S. Помню всех ломов-грантоедов, которые в обнимку с ней фотографировались. Надеюсь, им сегодня не понадобится вакцина от пневмонии для самых близких. И скорая не откажется госпитализировать их мать в профильную больницу. А я многое про это могу рассказать".

Юрист Андрей Портнов пообещал выяснить, как часто Супрун летает за границу и сколько времени проводит в Украине.

"Член преступного сообщества Ульяна Супрун покинула Украину. Сообщила, что находится в США, но скоро вернётся.

Думаю, в ближайшее время она действительно вернётся, будет фотографироваться на фоне киевских объектов и посещать публичные украинские мероприятия, создавая ощущение, что живет в Украине, а не использовала её только с целью обогащения.

Но мы это поставим на контроль и, да простит меня тайна персональных данных, через определённый период аккуратно сделаем выборку из пограничной службы, сколько времени она проводит в Украине и где после таких заработков находится центр её реальных жизненных интересов".

Отметим, что помимо Супрун и Луценко за границей, по некоторым данным, находятся и многие другие видные представители прежней власти, которую обещала сажать власть нынешняя. Так, еще с середины августа в Украине отсутствует смотрящий за судами во времена Порошенко Александр Грановский, а также экс-куратор "Укроборонпрома" Гладковский-Свинарчук.

Против обоих, к слову, уже давно расследуются уголовные дела, однако это не помешало им совершенно беспрепятственно покинуть Украину.

Также как это сделали Луценко и Супрун.

Впрочем, что касается Супрун, то она, похоже, чувствуют себя вполне уверенно под "зонтиком" своих заокеанских покровителей. А потому вполне быть может вернется в скором времени в Украину.

Тем более, что пример Порошенко и многих его соратников говорит о том, что и на украинской земле им опасаться пока что нечего. Несмотря на все обещания "посадок" со стороны нынешней власти.