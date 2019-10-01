В Киеве заметили известного голливудского актера Тома Круза - звезду саги "Миссия невыполнима" и десятков других блокбастеров.

Как выяснилось, он приехал по приглашению президента Владимира Зеленского.

"Страна" выяснила, что знаменитый актер делает в Украине.

Том Круз в метро

Голливудскую звезду заметили на станции метро "Золотые ворота". 57-летний актер был на в сопровождении делегации и охраны. Фото с ним делать не разрешали, однако некоторые ухитрились это сделать, несмотря на запрет.

Том Круз спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота", а затем снова поднялся наверх.

Позже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды.

"Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро!", - отрапортовали в метро.

Визит Круза к Зеленскому

Позже президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook фото с Крузом и рассказал, что актер делал в Украине.

Выяснилось, что его пригласил сам Зеленский, чтобы показать интересные локации для съемок кино - "современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи".

"Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино двери Украины. Уверен, что эта миссия - выполнима!" - говорится в посте в Facebook президента.

Также фото с актером опубликовала первая леди Елена Зеленская."Прекрасный вечер понедельника в невероятной компании", - написала она.

Реакция соцсетей

Визит Тому Круза в метро и к президенту начали обсуждать в социальных сетях.

Так, журналист Кристина Бердинских написала о том, кто сопровождал актера по городу: "Типичный Киев. Просто Том Круз на станции метро Золотые ворота. Киевский метрополитен подтвердил инфу. Написали в фб, что фото не будет, поскольку уважают приватность пассажиров.

Не удивлюсь, если после сериала НВО "Чернобыль" и премий Эмми, которые он завоевал, к нам инкогнито на экскурсии будут приезжать даже голливудские звёзды. Хотя может Круз в Киеве и по работе).

Ну а меня, как политического журналиста, на этом фото больше заинтересовал Андрей Ермак, помощник президента (на фото слева), а не Том Круз. С Ермаком сейчас хотели бы встретиться все западные журналисты, приехавшие в Киев из-за скандала с Трампом. Ермак есть и в жалобе информатора и в переписке Джулиани и Курта Волкера. А можно было просто спуститься в метро".

Журналист Денис Иванеско: "Интересно, Том Круз тоже стоял в очереди за жетончиком? и как ему объяснили "один жетон в одни руки"? Талантливый у нас все-таки мэр".

Министр Инфраструктуры Владислав Криклий воспользовался поводом,чтобы прорекламировать вакансии в своем ведомстве: "Все обсуждают почему Том Круз приехал в Киев. По большинству версий предполагают, что снимать очередной мировой блокбастер, тем более после успеха сериала НBO кинематографисты активно обсуждают Украины. Но я больше не могу держать настоящую причину в секрете.

Делюсь. Он сразу приехал узнав объявленных конкурсы на должности руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности. Хочет выполнить эту миссию".

Экс-депутат Владислав Береза думает, какой пост мог бы Зеленский предложить актеру: "Том Круз в Киеве. Судя по тому где он находится и по счастью на лице президента, то можно предположить, что у Киева скоро будет новый глава КМДА. Или новый секретарь РНБО. Или новый.... Вакансий тьма. И судя по тому, что президент тратит на него свое драгоценное время, то он его собеседует. Интересно, что же Том все же возглавит? Как думаете?"

Блогер Михаил Шнайдер: "Оказывается Том Круз приехал в Киев не только для того, чтобы прокатиться в нашем Метро. Том прибыл в Украину, по приглашению Зеленского. Президент и Голливудская кинозвезда, обсудили съёмки нового фильма, где Круз выступает продюсером, на территории нашего Государства".