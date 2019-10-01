В Киеве в последний день сентября завершился сезон работы фонтанов. С 1 октября, работники специализированного водохозяйственного коммунального предприятия "Киевводфонд" начали готовить фонтаны к зиме. Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Перед отдыхом фонтаны нужно тщательно почистить и законсервировать. Подготовку к зиме фонтанов на Майдане Независимости начнем с верхней части фонтанов: демонтируем все внешнее оборудование, вымоем чаши и проведем необходимые санитарно-профилактические работы. "Большой" и шесть "Малых" фонтанов будут законсервированы специальной конструкцией, которая будет защищать чаши фонтанов от внешнего повреждения и загрязнения. После этого работы продолжатся непосредственно в подземной части фонтанов, где находится насосное оборудование и щитовые запуска", - рассказала директор "Киевводфонда" Светлана Козловская.

На сегодня "Киевводфонд" осуществляет работы по эксплуатации 8 столичных фонтанов: на Майдане Независимости - "Большой" и комплекс из шести фонтанов "Малые", на улице Крещатик - фонтаны "Водяной шар", "Каскадный", "Основатели Киева" и "Крещатик", а также фонтан на улице Большой Васильковской и комплекс в акватории Русановского канала.

"Для демонтажа 12 гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, будут привлечены дайверы и водоплавающая техника. Очистка Русановских фонтанов будет проходить непосредственно после их демонтажа с канала. К следующему сезону они будут храниться в специализированных помещениях", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что с мая 2020 года столичные фонтаны снова заработают.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Русановке гроза отключила часть музыкальных фонтанов.

Также мы сообщали, что в центре Киева из-под земли забил фонтан с пятиэтажный дом.