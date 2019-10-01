1 октября в Москве проходит прощание с Марком Захаровым. Известнейший режиссер театра и кино умер в возрасте 85 лет после обострения воспаления легких. Марк Захаров скончался 28 сентября. Он руководил "Ленкомом" на протяжении 35 лет. Одна из самых известных его театральных работ - рок-опера "Юнона и Авось". Среди фильмов, постановщиком которых он стал, - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Двенадцать стульев" с Андреем Мироновым в роли Остапа Бендера.

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Прощание с Марком Захаровым проходит в театре Ленком на Малой Дмитровке. В связи с этим оцеплены несколько кварталов - так бывает достаточно редко, например, как когда прощались с Кобзоном или Табаковым.

В самом начале церемонии пришел министр культуры РФ Владимир Мединский. Он положил к гробу букет роз и сел рядом с близкими покойного. Вскоре пришел мэр Москвы Сергей Собянин, он поцеловал дочь Захарова Александру, высказал ей слова соболезнования и они с Мединским вместе ушли.

Министр культуры РФ Владимир Мединский с букетом роз. Фото: Страна.ua

На сцене выставлены венки - от президента, правительства, от супруги премьер-министра Светланы Медведевой, от Никиты Михалкова, МХТ им. Чехова, депутатов Госдумы.

Венки от правительства и президента РФ. Фото: Страна.ua

В зале во время прощания звучат композиции из фильмов, которые снял Захаров. Ритуальная служба, которая стоит с двум сторонам гроба - не нанятая компания, а сотрудники и актеры Ленкома, которые меняются через некоторое время.

Также попрощаться пришли: любимый актер Захарова Иван Агапов, вдова Николая Караченцева Людмила Поргина, режиссеры Жора Крыжовников и Карен Шахназаров, Геннадий Хазанов и другие.

Слово взял директор Ленкома Марк Варшавер. Он сказал добрые слова о режиссере и пообещал, что премьера последней постановки - Капкан, которую Захаров переписывал 16 раз - все-таки должна состояться - 2-3 декабря, и ее должна представить его дочь, которая также служил в театре.

Директор Ленкома Марк Варшавер Фото: Страна.ua

В первом ряду (слева) - дочь Александра Захарова. Фото: Страна.ua

Захаров в гробу. Фото: Страна.ua

Гроб и портрет Марка Захарова. Фото: Страна.ua

На улице возле афиши цветы с благодарностью Марку Анатольевичу. Фото: Страна.ua