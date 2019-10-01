На неподконтрольной Украине территории Донбасса, в т.н. "ДНР" и "ЛНР", 1 октября стартовала перепись населения. Об этом сообщает РБК.

Перепись населения, проживающего на неподконтрольной территории Луганской и Донецкой областей, будет проходить две недели: с 1 по 14 октября. Уточняется, что предусмотрен поквартирный обход, а также будут работать стационарные пункты переписи.

При этом в т.н. "ДНР" заявляют, что по состоянию на 1 июля 2019 года на территории неподконтрольной украинским властям части Донецкой области проживало 2,274 млн человек, из них 944 тыс. человек в Донецке. В т.н. "ЛНР" считают, что по состоянию на 1 сентября 2019 года на территории неподконтролькой украинским властям части Луганской области проживало 1,447 млн человек, из них 431 тыс. — в Луганске.

При этом в управлении статистики Донецкой области утверждают, что на начало 2015 года численность населения всей области составляла 4,288 млн человек. На 2019 год - 4,162 млн человек.

Напомним, Всеукраинская перепись населения должна пройти в Украине в 2020 году, она обойдется бюджету в 4 миллиарда гривен.

Также мы писали, что в декабре 2019 года в Киеве и Бородянском районе проведут пробную перепись населения.