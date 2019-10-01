Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области. Этот пост занял Александр Фильчаков, сообщается на сайте ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документ был подписан в понедельник, 30 сентября.

Александр Фильчаков до этого возглавлял Харьковскую прокуратуру №2.

Александр Фильчаков Фото: Главком



Напомним, 26 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, которого считали человеком министра внутренних дел Арсена Авакова. Из всех областных прокуроров постмайдановской эпохи он пробыл в должности дольше всех - с августа 2014 года.

Также мы сообщали, что Рябошапка "реформировал" прокурорам зарплаты в сторону уменьшения.