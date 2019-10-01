Новым прокурором Харьковской области назначен Александр Фильчаков
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил нового прокурора Харьковской области. Этот пост занял Александр Фильчаков, сообщается на сайте ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Александра Фильчакова на должность прокурора Харьковской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что документ был подписан в понедельник, 30 сентября.
Александр Фильчаков до этого возглавлял Харьковскую прокуратуру №2.
Александр Фильчаков Фото: Главком
Напомним, 26 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, которого считали человеком министра внутренних дел Арсена Авакова. Из всех областных прокуроров постмайдановской эпохи он пробыл в должности дольше всех - с августа 2014 года.
Также мы сообщали, что Рябошапка "реформировал" прокурорам зарплаты в сторону уменьшения.