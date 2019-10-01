Президенты Владимир Зеленский и Александр Лукашенко 4 октября примут участие во II Форуме регионов Украины и Беларуси. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах пишет "Интерфакс-Украина".

II Форум регионов Украины и Беларуси будет проходить в пятницу, 4 октября, в Житомире. Александр Лукашенко принял приглашение поучаствовать в его работе от Владимира Зеленского еще в середине июля.

Напомним, II Форум регионов Украины и Беларуси пройдет в Житомире в октябре 2019 года. Первый Форум состоялся в белорусском Гомеле в конце октября 2018 года. В нем приняли участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Также мы писали, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он надеется решить с Зеленским те проблемы, которые не мог годами разрулить с Порошенко.