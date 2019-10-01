Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Бессмертный заявил, что сегодня в Минске могут подписать "формулу Штайнмайера".

"Опасность! Готовится очередная ловушка! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате. Это выборы по сценарию Кремля. Это выборы ради легитимизации "власти" на оккупированной территории! Эта бумажка не обеспечит мир, не решит социально-гуманитарные проблемы!", - написал политик.

Он также прикрепил к посту фотокопию документа, который был опубликован еще в середине сентября.

В документе говорится, что закон о "формуле Штайнмайера" вступает в силу в 20:00 в день голосования в ОРДЛО. Эти выборы происходят по специальному закону, который накануне принимает Украина.

Этот спецзакон будет действовать до того, как ОБСЕ в лице своего Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) опубликует доклад о том, состоялись ли выборы и отвечают ли они демократическим стандартам.

В этом докладе должен содержаться ответ на вопрос, который стороны должны согласовать в "нормандском формате" и в Трехсторонней контактной группе. А Украина должна официально передать этот вопрос в ОБСЕ, пригласив организацию проконтролировать выборы на Донбассе.

Отметим, что сегодня в Минске состоится вторая попытка подписать "формулу Штайнмайера". Об этом еще вчера сообщили российские СМИ.

Первая закончилась провалом: представитель Украины Леонид Кучма отказался подписывать ранее согласованный документ. Его еще 3 сентября в Берлине одобрил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Будет ли сегодня подписан в Минске документ - увидим совсем скоро.

О том, почему Киев сначала согласился, а потом отказался от подписания, "Страна" рассказывала в материале "По формуле Порошенко. Почему провалились переговоры по Донбассу и оказалась на грани срыва встреча Зе с Путиным".