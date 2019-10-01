Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, где ему был назначен санкционированный судом допрос с применением полиграфа. Об этом сообщил его адвокат Игорь Головань, передают "Украинские новости".

По его словам, Порошенко не получал никаких сообщений о следственных действиях, назначенных на 1 октября. Он назвал их "полиграфическим информационным шумом и пропагандистским шоу, которое выполняется управляемыми из Москвы марионетками".

Ранее в ГБР подтвердили, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа, но уточнили, что он может состояться лишь при согласии самого Порошенко. Сам экс-президент заявлял о готовности проходить допрос на полиграфе при условии трансляции на канале Прямой.

Напомним, что открыто уже 13 уголовных дел, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко даёт 3 миллиона за информацию о поджигателях дома Гонтаревой.

Также мы сообщали, что после поездки Порошенко к Гонтаревой в соцсетях заговорили о безнаказанности прошлой власти.