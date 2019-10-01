Табличка "Офис Президента Украины", которая висит на здании на улице Банковой в Киеве, стоила больше 7 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на Управление административными зданиями Государственного управления делами пишет УНН.

Табличку "Администрация Президента Украины", которая ранее висела на здании, поменяли на новую - "Офис Президента Украины" - во второй половине августа текущего года. Ее стоимость составила 7 196,96 грн (в том числе НДС).

Фото: unn.com.ua

Напомним, 20 июня президент Украины Владимир Зеленский вместо Администрации президента учредил Офис президента, путем реорганизации и сокращения численности сотрудников АП.

Кроме того, мы писали, что в соответствии с проектом бюджета, в 2020 году планируется на 3,8% увеличить финансирование Офиса президента.