Американский актер Том Круз, которого вчера увидели в киевском метро, зашел в гости к Владимиру Зеленскому. Президент Украины сообщил, что пригласил его в Украину, чтобы показать интересные локации для съемок кино - "современные урбанистические пейзажи, старый город, остатки советского прошлого, тихие и уютные хутора, фантастические живописные пейзажи". Об этом сообщается на официальной странице президента в Facebook.

"Радуюсь, что Украина начинает привлекать звезд мирового кино. Надеюсь, закон о компенсации иностранным кинопроизводителям, недавно принятый парламентом, действительно откроет для мирового кино двери Украины. Уверен, что эта миссия - выполнима!" - говорится в посте, который сопровождается фото.

Фото: facebook.com

Напомним, накануне в киевском метро был замечен легендарный голливудский актер Том Круз, который посетил стацию "Золотые ворота", где его сфотографировали изумленные жители столицы.

Также мы сообщали, что Рада приняла закон, по которому зарубежным кинокомпаниям будут платить деньги за съемки в Украине.