В Украине появился реальный прецедент наказания за агрессию против журналиста. Мужчина, который летом 2018 года напал на журналиста "Первого криворожского" Николая Чирву, получил реальный срок. Суд первой инстанции присудил нападавшему 200 часов исправительных работ, однако впервые апелляционный суд принял более строгое решение и изменил приговор на год лишения свободы. Об этом сообщил секретарь НСЖУ Валерий Макеев.

"Наконец-то – реальный прецедент наказания за агрессию против журналиста. Примеров, когда "не дают снимать", а дают "ляпаса" - масса. Но реального реагирования правоохранительной системы на сие бесчинство не было. В кейсе "Первого Криворожского" довели дело до жесткого результата. Что показательно – ужесточил меру наказания апеляционный суд: заменил 200 часов общественных работ на реальный строк лишения свободы" - написал представитель НСЖУ в Facebook.

В июле 2018 года Николай Чирва собирался написать материал о жестоком обращении с животными. Читатели "Первого Криворожского" сообщили, что, вероятно, сотрудники КП "Скоростной трамвай" отравили стерилизованных бездомных собак. На территории коммунального предприятия на журналиста напали. Нападавший представился как заместитель начальника охраны.

Также мы писали, что под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.