Третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в третий круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $ 8 285 000. Об этом сообщает btu.org.ua.

В матче второго раунда соревнований Свитолина в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1) одержала победу над китаянкой Ван Яфань (№ 49 рейтинга WTA).

Соперницы находились на корте 2 часа и 11 минут. В ходе первого сета девушки дважды обменивались брейками (Ван не подала на сет при счете 6:5), а на тай-брейке Свитолина оформила два мини-брейка против одного у китаянки.

Во втором сете соперницы также выиграли по два гейма на подаче соперницы (Ван не воспользовалась преимуществом 4:1), после чего на еще одном тай-брейке Свитолина выиграла семь розыгрышей из восьми.

Элина Свитолина Фото: Xsport



На счету Элины Свитолиной шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-поинта из десяти. Ван Яфань допустила семь двойных ошибок (ни одного эйса) и выиграла четыре брейк-поинта из шести.

Для теннисисток это был второй очный поединок. Счет личных встреч соперниц сравнялся - 1:1. Весной этого года Свитолина проиграла китаянке на турнире в Майами. Для 49-й ракетки мира Ван Яфань это был восьмой в карьере матч против соперницы из ТОП-10 рейтинга (одна победа, семь поражений).

Путевку в четвертьфинал турнира Свитолина разыграет с победительницей встречи между американкой Софией Кенинов (№ 16 WTA) и россиянкой, занимавшей высокую позицию, Анастасией Павлюченковой (№ 40 WTA).

Ранее "Страна" писала о том, что первая ракетка Украины Свитолина уступила американке в четвертьфинале турнира WTA в Ухане.

Также мы сообщали, что на турнире в Чжэнчжоу фаны прозвали Свитолину "маленькой китайской капусточкой".