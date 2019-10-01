Со вторника, 1 октября, компания "Киевстар" меняет тарифы. Теперь за те же деньги, которые абоненты платили ранее, они будут получать меньше минут и мегабайтов интернета. Об этом пишет UBR.

Всего среди новых предложений - пять тарифов, абоненты должны платить от 75 до 300 гривен. При этом только самый дешевый тариф рассчитан ровно на месяц, остальные действуют по 4 недели. В случае своевременной оплаты абоненту предлагаются бонусы - мегабайты интернета и минуты. Однако использовать их можно в течение 4 недель с момента оплаты, а приходят они на счет в течение суток. Таким образом, пользоваться ими вне тарифного плана не получится. Между тем использованные сверх пакета услуги обойдутся клиентам оператора довольно дорога. Например, 100 Мб интернета обойдутся в 10 грн.

Новые тарифы от "Киевстар":

1. Киевстар Комфорт – 75 грн./месяц (100 МБ, 30 минут на чужие мобильные и городские).

Ранее за эти же деньги компания отдавала в 20 раз больше трафика (2000 МБ), а включенные в пакет 30 минут можно было потратить еще и на звонки за границу.

2. Общение без границ – 125 грн./4 недели (3000 МБ, 30 минут на другие номера и за границу).

Полного аналога пакета в старой тарифной сетке оператора нет. Однако раньше за 100 грн./4 нед. Можно было получить 4000 МБ и 60 минут общения с абонентами других операторов.

Если заплатить за услугу вовремя, Киевстар обещает начислить абоненту дополнительные 3000 МБ и полчаса звонков. То есть общий объем услуг можно увеличить вдвое от базового: до 6000 МБ и 60 минут разговоров. Здесь важно сделать оговорку - на главной странице сайта допущена ошибка: в качестве бонуса указаны 6000 Мб. В детальных условиях тарифа дополнительный трафик составляет 3000 МБ.

3. Развлечения без границ – 175 грн./4 недели (6000 МБ и 60 минут звонков). Также в тариф включен безлим на соцсети и ряд музыкальных сервисов, включая Youtube Music.

Точного аналога в старых тарифах также нет. Однако за 150 грн./4 нед. прежде "Киевстар" отдавал 9000 МБ и 150 минут на звонки абонентам других операторов и за границу.

В этом пакете также работает бонусная система, которая позволяет удвоить мегабайты и минуты до, соответственно, 12000 МБ и 120 минут.

4. Видео без границ – 225 грн./4 нед. (9000 МБ, 90 минут и 90 SMS). Плюс безлим на соцсети и видеохостинг. Оператор обещает, что не будет тарифицировать трафик ни с Youtube, ни с Netflix. А также ряда других сервисов.

Прежде аналогичный объем данных абонент получал за 150 грн./4 недели. Правда, не предусматривался нетарифицируемые соцсети и видеохостинг. В качестве премии за своевременную оплату оператор предлагает безлимитный интернет, дополнительные 90 смсок и 30 минут на чужие номера.

5. Максимальный Безлим – 300 грн./4 нед. (безлимитный интернет, 300 минут на городские номера и за границу, 300 SMS).

Прежде аналогичный пакет стоил 225 грн./4 нед. Причем в него также был включен домашний интернет. В новом тарифе такой опции нет. К слову, нет в нем и никаких других бонусов.

Что касается старых тарифов, они будут действовать еще некоторое время для тех, кто был на них подключен до 1 октября. Как долго это продлится - не сообщается.

Напомним, летом мобильные операторы заявили, что готовы отказываться от 4-недельной тарификации.

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