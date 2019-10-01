Глава МИД России Сергей Лавров написал стих для журнала "Русский пионер". Он был опубликован в колонке "Урок поэзии" и назывался "Выстрел в тайге".

В аннотации говорится, что министр иностранных дел России написал стих на тему номера - "Дым" - по просьбе "Русского пионера". "Вышла драма в трех частях. В трех четверостишиях. Можно ставить на сцене. И сколько аллюзий...", - написал главред журнала Андрей Колесников. Видимо, это криминальная драма, повествующая о наказании за неосторожное обращение с огнем в тайге.

Тем временем, пока Лавров пишет стихи, в Кремле заявили, что понимания по срокам проведения саммита "нормандской четверки" пока нет.

Напомним, что этим летом на тушение масштабных таежных пожаров в России бросили и армию России.