Какой сегодня праздник

В Украине 2 октября отмечают день профтехобразования, в мире празднуют день ненасилия и социального педагога. Именины отмечают Игорь, Мария, Константин.

Какой праздник в Украине

2 октября в Украине отмечают День профессионально-технического образования. В нашей стране большим спросом пользуется высшее образование, поэтому наблюдается дефицит рабочих профессий и переизбыток менеджеров, юристов, экономистов. Под угрозой оказались профессии киномехаников, синоптиков, метеорологов. В Министерстве образования еще год назад сообщали, что Украина нуждается в реформе профтехобразования.

Народные и церковные праздники

Православные сегодня отмечают День святых Трофима, Савватия и Доримедонта, которые пострадали за Христа при императоре Пробе. Принято было считать, что на Трофима счастье оказывается совсем близко и не проходит мимо человека. В этот праздник нередко был первый снегопад. Если до 2 октября с березы и дуба еще не опала вся листва - зиму предвещали суровую.

Международные праздники

День ненасилия учредили в 2007 году в честь основоположника философии ненасилия и борца за независимость Индии Махатмы Ганди. В этом году исполняется ровно 150 лет со дня рождения великого философа. Принцип ненасилия предполагает не только осуждение физического насилия, но и достижения таким способом социальных или политических преференций или изменений в стране. Кстати, в Индии День рождения Ганди является национальным праздником.

2 октября - День социального педагога. Празднику исполняется 10 лет. Его учредили в Копенгагене педагоги из 44 стран, исследующие воспитание через социализацию. В основе социальной педагогики - учение Жан-Жака Руссо и Иоганна Песталоцци.

События и даты

В 1836 году Чарльз Дарвин вернулся из кругосветного путешествия длительностью в 5 лет. Приключение послужило стимулом для создания его теории эволюции.

В 1870 - Рим становится столицей объединенной Италии.

В 1936 году в США после отмены "сухого закона" открылось первое предприятие по производству алкогольных напитков.

В 1991 году компьютерные компании Apple, IBM и Motorola договорились создать альянс-платформу PReP против Microsoft.

В 1997 году в Японии обнаружили человеческий ген, выполняющий функцию биологических часов.

В 2000 американские ученые из "Ames Laboratory" создали супертвердый материал, который уступает по твердости только алмазу.

В 2002 в Японии начали продавать первого в мире робота-инкассатора.

Сегодня 70 лет исполняется самой востребованной портретистке в мире - Энни Лейбовиц. Ее специализация - портреты знаменитостей.

46 лет исполняется певцу и композитору Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки.

68 лет сегодня известному британскому музыканту-мультиинструменталисту Стингу.

Именины

День ангела - у Алексея, Георгия, Игоря, Константина, Марии, Николая, Федора.