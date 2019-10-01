Обладательница титула "Мисс Украина 2019" 24-летняя Маргарита Паша попала в языковой скандал из-за постов в соцсетях.

Шквал критики обрушился на девушку посте того, как на своей странице в Instagram она разместила пост о том, что она имеет право излагать свои мысли на любом языке, поскольку это не запрещено законом Украины. А тех, кто не согласен с ее мнением девушка попросила отписаться от ее обновлений. Так она отреагировала на упреки в комментариях под ее постами.

"Я имею право излагать свои мысли на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке!?) если кого-то не устраивает - отписываемся!) - написала она.

Скриншот поста Маргариты Паши быстро разлетелся по соцсетям, спровоцировав скандал. И вызвал новую волну критики от националистически настроенных комментаторов.

Вскоре после скандального поста "Мисс Украина 2019" опубликовала еще один. В этот раз на украинском языке. "Я, Маргарита Паша, являюсь гражданкой Украины и очень люблю свою страну. Люблю ее многонациональность и поликультурность. Я никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан" - написала девушка.

Она добавила, что все сообщения о ее отказе общаться на украинском языке являются ложью.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языках. Для меня это не имеет принципиального значения и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", - написала Маргарита Паша.

Фото: instagram.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Крыму начали изучать украинский язык в школах, но желающих не набралось и 200 человек.

Также мы сообщали, что у Зеленского передумали проводить обещанный на выборах пересмотр языкового закона.