Украинские журналисты провели всеукраинскую акцию в поддержку коллеги Станислава Асеева, который уже два с половиной года находится в плену "ДНР". 1 октября ему исполняется 30 лет. Акция прошла по инициативе НСЖУ, о ней сообщил его глава Сергей Томиленко.

Летом 2017 года боевики "ДНР" похитили украинского журналиста Станислава Асеева, который сотрудничал с "Зеркалом недели, "Радио Свобода" "Украинской неделей" под псевдонимом Станислав Васин.

"По словам друзей, Станислав считал своим журналистским долгом оставаться в родном Донецке и объективно описывать события, происходящие на неподконтрольной Украине территории" - сообщил Сергей Томиленко.

Он добавил, что к сожалению, к Асееву нет доступа у международных гуманитарных миссий, он не получает защиты адвокатов.

"Накануне его тридцатой годовщины со дня рождения эта наша акция - определенная солидарность. Показать, что мы помним о Станиславе Асееве, мы хотим поздравить его на свободе, пожать руку", - добавил глава НСЖУ.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что международный Комитет защиты журналистов возмущен тем, что репортажи Асеева приравняли к шпионажу.

Также мы сообщали, что ОБСЕ призывает немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева.