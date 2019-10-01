С 30 сентября популярная игра Call of Duty стала доступна для скачивания и в мобильной версии. Условно-бесплатный мобильный шутер Call of Duty Mobile вышел на iOS и Android - в App Store и Google Play.

Мобильная версия объединила контент из двух вселенных: Modern Warfare и Black Ops. В игре есть три режима. Сразу доступен соревновательный мультиплеер (в нем доступно пять карт). По достижению 7 уровня появится королевская битва. В скором времени также обещают добавить режим "зомби".

До этого Call of Duty Mobile была доступна лишь в бета-версии. В отзывах в Google Play пользователи жаловались на большое количество багов и низкое качество графики на телефонах-бюджетниках.

Напомним, что в августе Blizzard выпустила ностальгическую версию World of Warcraft.

Как сообщала "Страна", ранее разработчик игр EA Sports выпустила трейлер FIFA 20, в котором показали недостроенный Дарницкий вокзал в Киеве.