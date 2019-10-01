В октябре стартует очередной призыв украинцев на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования. Он продлится до 31 декабря 2019 года.

Согласно проекту распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, объема расходов для проведения призыва в октябре-декабре 2019 года", осенью 2019 года запланировано призвать на срочную военную службу 15 200 юношей:

в Вооруженные Силы Украины - 9000 человек;

в Национальную гвардию Украины - 4400 человек;

в Государственную специальную службу транспорта - 800 человек;

в Государственную пограничную службу - 1000 человек.

В Минобороны уточнили, что военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения ООС не привлекаются. Призывной возраст 20-27 лет, срок службы - 18 месяцев, для обладателей диплома о высшем образовании - 12 месяцев.

Ранее "Страна" писала о том, что военкоматы сообщили о 34 тысячах уклонистов в Киеве и попросили полицию помочь в их поиске.

Также мы сообщали, что под Винницей призывник женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать службы в армии.