С 1 октября во время движения автомобиля вне населенных пунктов необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. Об этом напоминает Патрульная полиция Украины. Требование ПДД действует в период с 1 октября до 1 мая и является обязательным для выполнения в любое время суток.

"С 1 октября надо все время, двигаясь вне населенных пунктов, включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Держите их включенными и днем, и ночью. Это улучшит видимость автомобиля при движении днем и поможет предотвратить ДТП", - сообщили в патрульной полиции.

Включать фары за городом автомобилисты должны в холодное время года, когда существенно ухудшается видимость на дорогах. За игнорирование этого правила предусмотрен штраф: 425-510 грн. Если это повлекло аварийную ситуацию, штраф может составить 680-850 грн, а водителя могут лишить прав на срок до 6-12 месяцев.

Фото: facebook.com

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