Утром 1 октября в районе Нивок в Киеве произошло ДТП, которое вызвало затруднения на дорогах. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. Обошлось без пострадавших.

"Утро в Киеве не бывает спокойным. Напротив Фуршета на Нивках в сторону выезда из города ДТП. Без пострадавших. Небольшая тянучка. На месте работает патрульная полиция" - говорится в сообщении.

На видео, которое обнародовал ресурс, видно, что столкнулись большой пассажирский автобус и микроавтобус. Машины объезжают место ДТП, движение не перекрыто.

Напомним, что в Киевской области произошло смертельное ДТП из-за трактора с выключенными габаритами.

Как сообщала "Страна", ранее появилось видео смертельной аварии в Броварах с участием пьяного полицейского.