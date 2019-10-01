Синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь в Украине. Средняя месячная температура составит +6...+12, в горных районах - до +4...+5. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Заморозки прогнозируют в первой половине октября. Синоптики отмечают, что для второго месяца осени это явление обычное. Во второй и третьей декадах октября похолодает, средняя суточная температура снизится на 8 градусов. На Закарпатье и юге страны похолодает в первой дека позже - в первой декаде ноября.

В этом месяце среднее количество осадков обещают на уровне 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.

Ранее "Страна" писала о том, что на этой неделе синоптики пообещали два теплых дня в Киеве, а затем опять похолодание.

Также м сообщали, что 1 октября обещают геомагнитные возмущения средней интенсивности.