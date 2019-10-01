За девять месяцев этого года в 30-километровую зону отчуждения в Чернобыле нелегально пытались попасть 323 любителя экстрима, из них 70 - иностранцы. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, недалеко от Припяти совсем недавно задержали трое граждан Беларуси и двух поляков. В их отношении составили административные протоколы по статье 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция предусматривает штраф в размере 20-30 необлагаемых налогом минимумов (340-510 грн). Полицейские также обратились в Государственную миграционную службу с просьбой сократить срок пребывания в Украине для этих нарушителей.

Напомним, что в Чернобыльском заповеднике готовы открыть водные маршруты по зоне отчуждения.

Как сообщала "Страна", туристам в Чернобыле разрешат потрогать пульт управления четвертым энергоблоком.